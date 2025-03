Ritorno degli ottavi di Europa League: oggi, giovedì 13 marzo, alle 18.45, la Lazio è impegnata in casa contro il Victoria Plzen. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea delle 18.45 e delle 21

Oggi, giovedì 13 marzo, alle ore 18.45 la Lazio è impegnata in casa contro il Victoria Plzen per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Luca Marhegiani. A bordocampo Matteo Petrucci e Emanuele Baiocchini; Diretta Gol con Federico Botti. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport 251.

I numeri di Lazio e Victoria Plzen

La Lazio ha affrontato una squadra ceca in un match casalingo nella fase a eliminazione diretta di una delle principali competizioni europea solo in un’occasione: sconfitta 3-0 contro lo Sparta Praga nel marzo 2016 in Europa League. Il Viktoria Plzen ha perso cinque delle sei trasferte giocate in Italia – inclusa le quattro più recenti – con l’unico successo arrivato per 3-0 contro il Napoli nel febbraio 2013 in Europa League. Dalla sconfitta per 2-1 contro il Celtic nel novembre 2019 sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi, la Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 12 gare interne di Europa League (7V, 5N). La Lazio è imbattuta da otto gare casalinghe nelle competizioni europee (6V, 2N) e non registra una serie del genere più lunga dal periodo tra ottobre 2012 e dicembre 2013 (qualificazioni escluse). Il Viktoria Plzen ha vinto solo due delle ultime 18 trasferte in Europa League (5N, 11P), entrambe nella fase a gironi della competizione. L’ultima vittoria fuori casa dei cechi nella fase a eliminazione diretta del torneo è arrivata contro lo Shakhtar Donetsk nel febbraio 2014. Nella gara d’andata contro il Viktoria Plzen, la Lazio ha ricevuto due espulsioni sul punteggio di 1-1 ma è riuscita comunque ad ottenere la vittoria. È stata la prima squadra nella storia della Coppa UEFA/Europa League a vincere una partita da situazione di vantaggio o parità con solo nove uomini in campo. La Lazio non ha mai subito più di una rete a partita in questa edizione dell’Europa League; in generale, i biancocelesti non hanno mai incassato almeno due gol nelle ultime 11 gare disputate nelle competizione, ossia dal 2-2 casalingo con lo Sturm Graz nell’ottobre 2022.