Tutto rimandato agli ultimi 90' della fase a gironi di Europa League per ottenere la qualificazione ai sedicesimi. Il destino è nelle mani del Napoli: una vittoria o un pareggio con la Real Sociedad premiano la squadra di Gattuso che potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta. Le combinazioni

Una vittoria ad Alkmaar avrebbe garantito al Napoli l'aritmetica qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. L'1-1 contro l'AZ rimanda tutto agli ultimi 90' quando la squadra di Gattuso al San Paolo (futuro stadio Diego Armando Maradona) affronterà la Real Sociedad che non è riuscita ad avere la meglio sul Rijeka pareggiando 2-2 a San Sebastian. Considerando la classifica attuale con il Napoli primo a 10 punti, Real Sociedad e AZ appaiate a 8 ma con gli spagnoli in vantaggio per gli scontri diretti, tenendo conto del calendario dell'ultima giornata (Napoli-Real Sociedad e Rijeka-AZ) ne deriva quanto segue, ovvero che il Napoli si qualifica se: