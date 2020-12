Gattuso: "Domani serve un grande Napoli"

Gattuso carica i suoi alla vigilia della sfida la Real Sociedad nell'ultima giornata del girone di Europa League: "Ci giochiamo il primo obiettivo della stagione, dobbiamo fare una grande partita". Fabian Ruiz in crescita, Zielinski sta tornando al 100% dopo il calo legato al Covid-19 NAPOLI AI SEDICESIMI: LE COMBINAZIONI

Il Napoli si gioca la qualificazione mercoledì sera, nella sfida in casa contro la Real Sociedad, servono una vittoria o un pareggio per passare ai sedicesimi: "In palio c'è il primo obiettivo della stagione. Dal giorno del sorteggio sapevamo che il nostro percorso sarebbe stato difficile: il Rijeka, la squadra considerata meno forte, ha messo in difficoltà a tutti, mentre l'AZ e la Real Sociedad hanno rose competitive. Gli spagnoli hanno fatto benissimo, sono ancora imbattuti in campionato, già questo fa capire il loro livello. Dobbiamo fare una grande partita", dichiara in conferenza Gattuso

"Migliorare quando siamo in difficoltà tecnicamente" "Siamo molto soddisfatti della squadra, è forte e giovane, è perfetta per come vediamo il calcio io e il mio staff, ma dobbiamo fare passi avanti nel momento in cii non troviamo le nostre giocate: non dobbiamo andare fuori di testa se non abbiamo il pallone, dobbiamo tenere botta", evidenzia Gattuso.

"Psg-Basaksehir, brutta storia di calcio"

Champions PSG-Basaksehir si gioca con nuovi arbitri: le news Ieri è stata sospesa la partita di Champions League Psg-Basaksehir per un episodio di razzismo: "Per combattere il razzismo bisogna dare segnali forti come quello dato ieri, di sicuro non è stata una bella storia di calcio".

Fabian Ruiz recuperato Buone notizie dallo spogliatoio: "Fabian Ruiz è recuperato, si è allenato, è a disposizione per domani. Zielinski è migliorato dopo aver passato un momento negativo legato al Covid-19, è ritornato il giocatore che conosciamo tutti, vedremo se giocherà e in quale posizione. Insigne? Per valorizzare tutto ciò che fa in campo c'è bisogno di certi comportamenti e sta crescendo anche in questo, siamo contenti. Lui è il capitano, deve essere impeccabile". "Cambieremo qualcosa, nell'ultima contro l'AZ avevamo cambiato 4-5 giocatori, confermeremo questa linea, domani scenderà in campo una squadra competitiva, serviranno tutti al 100%. Ci sarà da soffrire, come successo a casa loro, dove siamo stati bravi e fortunati", aggiunge Gattuso ai microfoni di Sky.

"Un onore giocare allo Stadio Maradona" Fotogallery Maradona e non solo: stadi intitolati ai campioni Quella contro la Real Sociedad sarà la prima partita nello Stadio Diego Armando Maradona: "Provo emozione e senso di responsabilità: c'è di tutto, anche per l'importanza della partita. Diego merita tanto per quello che ha fatto, domani per la squadra e soprattutto per me sarà un grande onore". Solo una battuta sul rinnovo: "Stanno lavorando, vedremo...".