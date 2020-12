Una Roma già certa del primo posto perde l'ultima del girone. Ampio turnover e tanti giovani in campo. Decisiva una doppietta di Sowe propiziata dagli errori di Diawara e Fazio. Primo gol tra i professionisti per il 2002 Tommaso Milanese. Esordi assoluti per Boer e Bamba, e ritorno in campo per Smalling dopo un mese da indisponibile.