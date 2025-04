Oggi, giovedì 10 aprile, alle ore 18.45 la Lazio è impegnata in trasferta contro il Bodo Glimt per l'andata dei quarti di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Massimo Gobbi. A bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol con Davide Polizzi. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23 - con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Bodo Glimt e Lazio

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Bodo Glimt e Lazio. La squadra norvegese ha vinto le ultime tre partite europee casalinghe contro avversarie italiane, superando la Sampdoria nel 1994 in Coppa delle Coppe e la Roma due volte nella Conference League 2021/22. Gli unici due precedenti incontri europei della Lazio contro una squadra norvegese risalgono all’Europa League 2015/16, quando ha battuto il Rosenborg sia in casa (3-1) che in trasferta (2-0). Il Bodo Glimt ha raggiunto i quarti di finale di una grande competizione europea per la seconda volta nella sua storia; anche nella precedente occasione ha affrontato una squadra italiana, venendo eliminato dalla Roma con un punteggio aggregato di 5-2 nella Conference League 2021/22, nonostante la vittoria per 2-1 nella gara d’andata in casa. La Lazio ha raggiunto i quarti di finale di una competizione europea per la prima volta dall’Europa League 2017/18, quando affrontò il RB Salisburgo e venne eliminata con un punteggio aggregato di 6-5; non supera i quarti di finale dal 2002/03, in Coppa UEFA contro il Besiktas. La Lazio ha vinto sette partite in questa Europa League, il suo miglior rendimento dal 2017/18 (anche allora sette successi). L’unica volta in cui ha ottenuto più vittorie in una singola edizione di una grande competizione europea risale al 1999/2000: otto in Champions League. Nessun giocatore ha segnato più gol di testa in questa Europa League rispetto a Alessio Romagnoli della Lazio: tre, due dei quali hanno portato in vantaggio la propria squadra e uno al pareggio; solo quattro giocatori ne hanno realizzati di più in una singola edizione, il più recente dei quali è stato Aritz Aduriz con l’Athletic Club nel 2015/16 (quattro).