Il Braga, che conosce bene. Il ritorno in squadra di Edin Dzeko. Pochi minuti prima della sfida di Europa League in Portogallo, il General manager dell’area sportiva della Roma Tiago Pinto è stato ospite negli studi Sky: "Il Braga è una buonissima squadra, molto ben allenata da Carvajal che è un tecnico molto conosciuto qui in Portogallo: ha svolto un ottimo lavoro al Rio Ave nella passata stagione e quest’anno qui. Nel complesso è una squadra molto interessante, con individualità buone tecnicamente. Sta disputando un’ottima stagione e ha già esperienza a livello europeo". E la Roma dove vuole arrivare? "La nostra mentalità – ha aggiunto - è di guardare partita dopo partita. Oggi affrontiamo questa come se fosse una finale e con questo tipo di mentalità sono sicuro potremo arrivare lontano".

Il caso Dzeko-Fonseca

Su quanto accaduto nelle ultime settimane tra il bosniaco e l’allenatore e la fascia da capitano, il dirigente giallorosso ha detto: "Questa è una questione fuori ogni proporzione. Il tema è stato risolto molto bene da Dzeko e da Fonseca che sono due grandi professionisti. L’ambiente è molto positivo, c’è molta fiducia e siamo tutti concordi che i valori e l’importanza della Roma vengano sopra ogni cosa. Con questa consapevolezza andiamo avanti".