Con due pareggi, il Milan è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League, superando la Stella Rossa nel doppio confronto grazie alle due reti segnate in trasferta. A San Siro però i rossoneri hanno mostrato diverse difficoltà, anche quando l’avversario è rimasto in inferiorità numerica. "Il Milan mi è sembrato meno sicuro, nervoso poi nel finale. Il risultato è stato in bilico e ha rischiato di prendere gol" ha osservato Massimo Ambrosini negli studi di Sky Sport. Il periodo negativo della squadra di Pioli fa pensare che effettivamente qualcosa sia cambiato: "Si è smarrita la sicurezza che faceva dominare le partite, ha sofferto e oggettivamente la speranza è che il periodo difficile sia passato anche se la partita con la Stella Rossa mostra che ci sono ancora un po' di problemi".