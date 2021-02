Europa League, il calendario completo degli ottavi

Dentro o fuori in una settimana. Nel giro di sette giorni si disputeranno le sfide di andata e ritorno degli ottavi di finale di Europa League, a cui seguirà l'ultimo sorteggio per definire il tabellone conclusivo fino all'ultimo atto di Danzica del 26 maggio. L'andata degli ottavi si giocherà giovedì 11 marzo, con 8 partite divise come di consueto in due fasce orarie: il Milan affronterà i primi 90 minuti contro il Manchester United in trasferta, a Old Trafford, con il match in programma alle 18.55. Allo stesso orario andranno in scena anche Ajax-Young Boys, Dynamo Kiev-Villarreal e Slavia Praga-Rangers. La Roma, invece, giocherà in casa il primo confronto con lo Shakhtar: fischio d'inizio alle 21. Contemporaneamente alla squadra di Fonseca si disputeranno anche Olympiacos-Arsenal, Dinamo Zagabria-Tottenham e Granada-Molde.



Una settimana dopo, giovedì 18 marzo, saranno in programma invece le gare di ritorno, con campi e orari invertiti. I giallorossi saranno ospiti in Ucraina, con match fissato alle 18.55 (in contemporanea con le altre tre sfide citate in precedenza), mentre il Milan riceverà a San Siro i Red Devils alle 21. Alla stessa ora chiuderanno il programma degli ottavi Young Boys-Ajax, Villarreal-Dynamo Kiev e Rangers-Slavia Praga.