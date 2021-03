Immagini forti, per fortuna le conseguenze non sono state gravi. Un folle intervento dell'attaccante dei Rangers Kemar Roofe ai danni di Kolar, portiere dello Slavia Praga, ha interrotto la partita di Glasgow dopo un'ora di gioco. Un calcio in piena faccia che ha messo ko il n.1 della squadra ceca, costretto ad abbandonare il campo in barella. Immediata l'espulsione dell'autore del fallo

