Al termine della gara persa per 3-0 contro la Dinamo Zagabria che ha eliminato il Tottenham dall'Europa League, l'allenatore degli Spurs è entrato negli spogliatoio degli avversari per fare loro i complimenti: "Hanno giocato con dedizione e umiltà, noi non abbiamo portato in campo i valori della vita, non abbiamo avuto rispetto del nostro lavoro"

Dopo la clamorosa eliminazione del Tottenham contro la Dinamo Zagabria (battuto 3-0 ai supplementari dopo il 2-0 in favore degli Spurs all'andata), bellissimo gesto di José Mourinho che, a fine gara, è entrato nello spogliatoio degli avversari per fare loro i complimenti per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Lo stesso allenatore del Tottenham si è sfogato nell'intervista post-gara, specificando cosa sia mancato alla sua squadra: "Se mi dimentico gli ultimi dieci minuti dei supplementari, negli altri centocinque, c’è stata una squadra che ha dato tutto in campo. Sudore, sangue, poi anche lacrime di gioia. Sono stati umili, dedicati e non posso che fargli i complimenti - dice - Sono dispiaciuto che la mia squadra non abbia portato in campo non solo i valori del calcio ma della vita. Non abbiamo avuto rispetto del nostro lavoro. Adesso non ho bisogno delle parole degli altri per sentirmi dispiaciuto, rispetto il parere di tutti, connessi o no con il club".