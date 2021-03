Chi è Orsic, l'ex Spezia specialista in triplette

Il ribaltone di Zagabria porta la firma di Mislav Orsic, alla Dinamo dal 2018 ma con un passato anche allo Spezia. Era il 2013 quando firmò per il club ligure in Serie B, collezionando 9 presenze. Oggi si prende la scena europea condannando gli Spurs all'eliminazione, con una tripletta messa a segno tra i tempi regolamentari e i supplementari. Una debacle davvero inaspettata per la squadra di Mourinho, che pensava di dover gestire soltanto il risultato dell'andata (2-0) per guadagnarsi il passaggio ai quarti di finale. Ma gli inglesi non avevano fatto i conti con Orsic, centrocampista classe '92 che aveva già realizzato una tripletta nella gara d'esordio dell'Atalanta in Champions League dello scorso anno: era il 18 settembre 2019 e Orsic fece ammattire la squadra di Gasperini con un gol al 31', uno al 42' e uno al 68'. La Dea perse 4-0, rimediando una batosta che però non fu decisiva perché i nerazzurri di Bergamo riuscirono poi a passare la fase a gironi. A Mourinho, invece, questo sonoro ko potrebbe costare il posto.