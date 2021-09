Una colossale papera del portiere albanese condanna la Lazio alla sconfitta per 1-0 in Europa League sul campo del Galatasaray. Al 66', su un innocuo cross dalla destra, c'è l'intervento scomposto di Lazzari, che fa impennare il pallone verso la propria porta. La sfera sembra comunque facilmente controllabile, anche perché non c'è nessun avversario in zona a disturbare Strakosha. Il portiere biancoceleste invece, nel goffo tentativo di mettere la palla in corner, la fa sbattere sul palo e finire in rete