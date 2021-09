Basic-Patric e la Lazio va. Il 2-0 alla Lokomotiv Mosca vale il primo successo in Europa League, il secondo consecutivo in stagione dopo quello nel derby. Un'altra prestazione positiva che ha soddisfatto Maurizio Sarri: "Questa è una squadra che ha certe caratteristiche e dobbiamo cercare di esaltarle - ha detto l'allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport -. Nelle ultime due partite è migliorata tecnicamente, la velocità nel far girare palla è stata diversa e abbiamo dato un’impressione diversa. Stasera abbiamo fatto una buona partita, dispiace che sia finita solo con due gol di scarto, ma sono felice per le reti di Basic e Patric. Quando uno incomincia un percorso nuovo non ti puoi aspettare dei riscontri temporali, ogni gruppo dà una risposta diversa. Era forse una delle squadre più difficili per me perché arrivavano da un calcio completamente diverso, era un percorso non semplice. A Napoli la squadra era già abituata a giocare a 4 dietro, con i 3 attaccanti, era un percorso più breve e meno traumatico. L’idea di invertire Pedro e Felipe Anderson mi è venuta vedendoli giocare, anche se entrambi preferiscono giocare a sinistra. Immobile? Non sta male. Lui ha la sensazione di essersi fermato in tempo, speriamo sia solo un piccolo risentimento tendineo e non muscolare, perché ha avvertito un fastidio nella parte bassissima del flessore".

La risposta alla Lega: "Se non conoscono i comunicati che emanano sono preoccupato"

In chiusura Sarri ha preferito non rispondere a Mourinho ("ho grande stima di lui, non rispondo a questa pantomima perché non ci sto"), ma non si è risparmiato nei confronti della Lega che aveva rilasciato il seguente comunicato. "La Lega Serie A accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri sulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e Lazio, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il Regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, distanza ampiamente rispettata nello specifico [...]". "Probabilmente loro non conoscono i comunicati che emanano loro stessi - ha aggiunto l'allenatore -. Perché non so a cosa fanno riferimento alle 48 ore, molto probabilmente a qualche normativa Uefa, ma noi domenica giochiamo una partita della Lega Serie A e non dell’Uefa. Io ho qui il comunicato n°5 del 14 luglio 2021 in cui la Lega dice che una squadra deve avere due giorni di riposo e può giocare solo il terzo giorno, quindi la storia delle 48 ore in Italia non ha riscontro. Io conoscerò male il regolamento Uefa, ma faccio l’allenatore: se questi, però, non sanno le norme che emanano loro stessi sono preoccupato. Noi prima di domenica non potevamo giocare, a norma di regolamento Lega domenica possiamo giocare. Al di là del regolamento c’è il buon senso che non è una dote comune, ma molto rara. Il buon senso avrebbe messo le tre partite delle squadre che hanno giocato di giovedì nell’ultimo slot, a noi ci hanno messo al primo slot (domenica alle 12.30 contro il Bologna ndr). Non mi sembra un bel trattamento, lo dico a tutela del mio club. Se faranno lo stesso nelle settimane successive a Roma e Napoli io sarò ugualmente disturbato".