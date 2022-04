Europa League, il calendario quarti: date e orari

Giovedì si giocano le quattro sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League. In campo anche l'Atalanta contro il Lipsia (ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4k) dopo l'1-1 di una settimana fa in Germania

Tornano le emozioni dell’Europa League, con le quatto gare – tutte in grande equilibrio dopo i risultati dei match di andata – dei quarti di finale di ritorno che si giocano giovedì. Tre le protagoniste c’è anche l’Atalanta, unica italiana ancora impegnata nella competizione, che al Gewiss Stadium con fischio d’inizio alle ore 18.45 proverà ad ottenere la meglio nei confronti dei tedeschi del Lipsia dopo l’1-1 della gara giocata in Germania una settimana fa. Alle 21 tre gare in contemporanea: Barcellona-Eintracht Francoforte (1-1 andata), Lione-West Ham (1-1 andata) e Glasgow Rangers-Braga, con i portoghesi che partono con il vantaggio del successo per 1-0 ottenuto all’andata. I match saranno trasmessi anche in streaming su NOW.