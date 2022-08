I biancocelesti debutteranno giovedì 8 settembre all'Olimpico contro il Feyenoord e chiuderanno la fase a gironi in Olanda il 3 novembre. Doppio impegno in trasferta contro Midtjylland e Sturm Graz alla seconda e terza giornata, poi le sfide in casa con danesi e austriaci

Dal Feyenoord al Feyenoord. Inizierà e si concluderà contro la formazione olandese la fase a gironi della Lazio in Europa League. I biancocelesti debutteranno all'Olimpico giovedì 8 settembre, ore 21.00, contro gli uomini di Arne Slot, poi un doppio impegno in trasferta: prima in Danimarca contro il Midtjylland (15 settembre), successivamente in Austria contro lo Sturm Graz (6 ottobre). La squadra di Sarri giocherà in casa il 13 e 27 ottobre, per poi chiudere giovedì 3 novembre al De Kuip contro il Feyenoord.