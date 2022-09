Un gol che entra nella storia dell'Europa League quello realizzato da Joaquin nel successo per 3-2 del suo Betis sul Ludogorets. Grazie a questa marcatura (del momentaneo 2-0) lo spagnolo è divenuto il marcatore più anziano della competizione segnando a 41 anni e 56 giorni e superando il precedente record che apparteneva a Daniel Hestad, in rete con il Molde a 40 anni e 98 giorni nel novembre del 2015. Joaquin non segnava in Europa con il Betis dalla Coppa Uefa 2002-2003