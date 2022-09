Una notte europea da cancellare al più presto. In casa Lazio è tanta l'amarezza per la sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Prima di voltare pagina e dedicarsi ai prossimi impegni, la società biancoceleste ha deciso di rimborsare il costo dei biglietti ai tifosi che hanno seguito la squadra nella trasferta danese. "La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca", si legge nel tweet della società biancoceleste.