Sarri: "Sbagliato solo una partita nel girone"

Dopo l'eliminazione dall'Europa League, l'allenatore della Lazio commenta: "Ho visto una squadra viva, non mi ha deluso: purtroppo abbiamo toppato completamente una partita nel girone, e in coppa non te lo puoi permettere"

"Non ho rimpianti, stasera ho visto una squadra tosta su un campo difficilissimo". Dopo il ko in casa del Feyenoord che condanna la Lazio al terzo posto nel girone (che la fa scivolare in Conference League), Maurizio Sarri analizza ai microfoni di Sky la prestazione dei suoi: "L'atteggiamento è stato buono durante tutta la partita, abbiamo la responsabilità di aver creato 4-5 occasioni e di non averla messa dentro. Siamo sati puniti anche per questo, ma ho visto una squadra viva, determinata, pronta a lottare. A livello di gioco è una sconfitta che non ci stava, la squadra non mi ha deluso stasera".



Poi una piccola coda polemica sul tempo effettivo giocato: "Quando abbiamo battuto al centro era il 23', siamo stati cinque minuti fermi. Vorrei avere un'idea del tempo effettivo che è stato giocato da quell'episodio alla fine, perché avremo giocato 4-5 minuti effettivi, quindi...".