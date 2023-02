Un tempo solo a Salisburgo. Dybala titolare ma poi fuori all'intervallo: per il campione del mondo argentino è un sovraccarico al flessore della gamba sinistra . I più attenti avevano notato una corsa meno fluida nel finale di primo tempo. Dunque il cambio all'intervallo , dentro Celik, così spiegato da Mourinho nel post match a Sky: "Ha detto che non riusciva a riprendere nel secondo tempo. Se sia un infortunio, un mezzo infortunio o solo precauzione, questo ancora non so dirlo".

La stagione di Dybala

Ventidue partite e diciotto partecipazioni a gol, divise in undici reti e sette assist. Con un grande inizio di 2023 in campionato dopo la medaglia d'oro al collo portata a casa dal Mondiale in Qatar con l'Argentina: tre gol e cinque assist in sette giornate. Quali sono i prossimi impegni dei giallorossi? La Roma giocherà il ritorno di coppa tra una settimana esatta, in mezzo la partita di campionato col Verona. Dunque, nel turno successivo di A, è prevista la trasferta a Cremona.