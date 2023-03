I giallorossi ospitano all'Olimpico gli spagnoli per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Mourinho fa tre cambi rispetto alla partita vinta contro la Juventus: in attacco si rivede il centravanti "vero", con Abraham di nuovo titolare

Roma-Real Sociedad sarà in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW