Un'uscita prematura dal campo, per molti inspiegabile. De Roon ha giocato 62 minuti contro il Rakow, in Europa League, chiedendo poi improvvisamente il cambio e lasciando il campo velocemente, con una corsa verso gli spogliatoi. Infortunio? Non proprio. Scelta tattica? Neanche. L'olandese doveva semplicemente scappare in bagno! A chiarirlo è stato lui stesso, spiegando con ironia cosa gli è accaduto sui propri social. "Per le persone che si chiedono perché sono scappato dal campo… ecco la mia mappa termica del gioco". De Roon, infatti, ha pubblicato la classica heatmap che evidenza le zone di campo calcate dal giocatore. E c'è anche il bagno...