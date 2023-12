Un episodio singolare è accaduto nel 1° tempo di Sporting-Sturm Graz di Europa League: al 32', nel tentativo di recuperare palla, un giocatore della squadra ospite si scontra con l'arbitro William Collum facendogli perdere la scarpa. L'azione, però, è già ripartita in favore sempre degli austriaci, e il direttore di gara non ci pensa due volte: prende la scarpa in mano e corre dietro ai calciatori. Poco dopo, quando si è rallentato il gioco, l'arbitro ferma tutto e torna a indossare due calzature. Guarda il video