A Milanello è in corso l’ultimo allenamento del Milan prima del Rennes. Kjaer sta facendo un lavoro differenziato, così come Kalulu, che sta recuperando dall’infortunio. A parte lo stesso Kalulu, Tomori e Pobega, Pioli sta ritrovando tutti i giocatori infortunati. L’allenatore ha fatto diversi colloqui, tra cui con Okafor, pedina importante dall’inizio o dal secondo tempo, anche in vista della partita contro il Monza domenica. Nel video le ultime news da Peppe Di Stefano

