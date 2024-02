uefa

Al via la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee 2023-24 con il ranking Uefa che vede la Lazio passare dal 35° al 30° posto dopo il successo sul Bayern: Milan a pari merito dopo la vittoria sul Rennes. Al momento c'è l'Inter al 6° posto e la Roma al 10°, in testa sempre il City. Ecco come sono messe le squadre del nostro campionato e le prime 20 posizioni in assoluto