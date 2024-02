La buona notizia in casa Milan riguarda Tomori: non sarà convocato per il Rennes ma è la prima volta che torna ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio del 22 dicembre. Secondo allenamento in gruppo per Kalulu, differenziato per Kjaer e Pulisic ma solo precauzionale. Bennacer con la squadra, mentre Calabria punta l'Atalanta. Anche Ibra partirà per la Francia. Partita live giovedì 22 febbraio alle 18.45 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

