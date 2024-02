Nessun precedente tra le due squadre, che si affronteranno per la prima volta il prossimo 7 marzo allo Stadio Olimpico di Roma per la gara di andata. Il ritorno sette giorni più tardi in Inghilterra. Sarà la partita di De Zerbi, amatissimo dai tifosi dei Seagulls ma che nel 2019 ha avuto un flirt con i giallorossi. Dal proprietario "scommettitore" al murales per l'ex allenatore del Sassuolo: tutto quello che c'è da sapere sul club inglese

RIVIVI IL SORTEGGIO - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT