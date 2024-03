I rossoneri non si sentono al sicuro nonostante il vantaggio per 4-2 all’andata. Pioli schiererà la migliore formazione possibile a Praga: Florenzi è squalificato, ci sarà Calabria. Al centro torna Gabbia dopo il turno di riposo in campionato, accanto a lui Tomori. A centrocampo Adli con Reijnders favorito su Bennacer, davanti invece i titolarissimi con il ritorno di Leao dopo la squalifica contro l’Empoli. Dal 1' anche Giroud, parte fuori Jovic

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT