L'allenatore dei nerazzurri ha presentato la gara di ritorno di Europa League contro lo Sporting CP nella one-to-one di Sky Sport: "In Europa sono partite particolari e completamente diverse da quelle di campionato. Giovedì sera è una gara secca dalla quale dovrà uscire un vincitore, per fortuna abbiamo la rosa al completo e possiamo fare della valutazioni visti i tanti impegni ravvicinati"

Si ripartirà dall'1-1 dell'andata al Gewiss Stadium , dove giovedì sera alle 21 scenderanno in campo Atalanta e Sporting CP per gli ottavi di finale di Europa League. Alla vigilia del match Gian Piero Gasperini ha presentato la partita nella one-to-one di Sky Sport.

Quanta adrenalina regalano notti da dentro o fuori come quella di domani?

"Beh insomma, sono le partite che si vogliono giocare, no? Sogniamo tutto l'anno una posizione in Europa, poi quando arriva ci sono queste partite che ovviamente sono particolari e completamente diverse dal campionato".

E' passata solo una settimana dalla gara di andata, come ci arriva l'Atalanta e con quali prospettive? Chiaramente avete un solo risultato a disposizione...

"Domani è una partita secca dalla quale dovrà uscire un vincitore. Visto l'equilibrio che c'è stato tra queste due squadre c'è anche la possibilità che si vada ai supplementari. Dobbiamo considerare tutto, è chiaro che in qualsiasi caso ci sarà un verdetto".

Ci sarà un turnover ragionato anche in considerazione dello scontro diretto di domenica contro la Fiorentina?

"Stiamo giocando tante partite in tantissimi giorni, soprattutto contro squadre di grande valore. Dunque è necessario valutare le condizioni di tutti, per fortuna abbiamo la rosa al completo. Domani è una partita che va vista sui 90, ma c'è anche la possibilità dei 120 minuti come ho detto poco fa".

Confrontando la classifica di oggi con quella precedente al 'ciclo di ferro' si può dire che avete limitato i danni?

"Sì, abbiamo incontrato tutte le prime e non è ancora finita. Nel finale di stagione il calendario diventerà diverso. Il campionato è molto equlibrato e sono coinvolte tantissime squadre in pochi punti, c'è la battaglia per l'Europa e per noi starci dentro è già fondamentale".

Il fatto che ci sia solo un risultato a disposizione per l'Atalanta che non è abituata a gestirsi è un vantaggio?

"L'unico piccolo vantaggio è che giochiamo in casa. Poi a Lisbona abbiamo fatto una buona gara e ci è rimasto del rammarico perché avremmo potuto anche vincerla considerati i pali che abbiamo colpito. Ma dobbiamo cancellare quella gara e ripartire da domani".

La intriga un possibile scontro nei quarti con un'italiana?

"Se riuscissimo a passare il turno diventerebbe possibile, perché Roma e Milan sono quasi già qualificate. Se dovessimo arrivare anche noi ci sarebbe questa possibilità considerate le 3 squadre su 8 italiane, ovviamente speriamo di no".