L'attaccante nerazzurro ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match contro lo Sporting CP: "Sarà una bella partita, non vediamo l'ora di giocarla. Un mio gol? Non ci sarebbe modo migliore qualificarsi, ma sarà importante stare attenti ai dettagli, stare tranquilli e fare risultato. All'andata abbiamo avuto tante occasioni, non dobbiamo sprecarle perché più vai avanti nella partita e più puoi trovare difficoltà". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

ATALANTA, LE PAROLE DI GASPERINI