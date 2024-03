Dove vedere Atalanta-Sporting CP

La partita tra l'Atalanta e lo Sporting CP valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, si gioca oggi, giovedì 14 marzo alle ore 21 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera, commento di Aldo Serena. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Diretta Gol con Dario Massara. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi e Margherita Cirillo. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol , per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21 .

I numeri di Atalanta e Sporting CP

L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro lo Sporting in competizioni europee (2 vittorie, 3 pareggi), comprese una vittoria e due pareggi in questa stagione di Europa League; nessuna squadra ha mai affrontato un avversario quattro volte nella stessa edizione della competizione senza mai perdere (anche il Leverkusen potrebbe riuscirci contro il Qarabag). Lo Sporting non ha mai vinto in 17 trasferte contro squadre italiane in competizioni europee (5 pari, 12 sconfitte), subendo gol in 16 di queste gare e segnando almeno due reti solo in un'occasione (2-3 contro l'Udinese nell'agosto 2005). L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite di Europa League (4 vittorie, 3 pari); la Dea non ha mai registrato otto match di fila senza sconfitta nella sua storia in competizioni europee. L’Atalanta ha superato il turno in entrambe le due precedenti occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Europa League/Coppa UEFA: contro il Bayer Leverkusen nel 2021/22 e contro il Colonia nel 1990/91. L’Atalanta potrebbe raggiungere i quarti di finale di una competizione europea per la quinta volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nella Coppa delle Coppe 1987/88, nella Coppa UEFA 1990/91, nella Champions League 2019/20 e nella Europa League 2021/22. Lo Sporting è rimasto imbattuto nelle ultime sette partite di Europa League, ovvero dopo aver perso 1-2 in casa contro l'Atalanta alla prima giornata (3V, 4N): è la serie più lunga senza sconfitta per il club biancoverde nelle principali competizioni europee. Lo Sporting ha pareggiato le ultime due gare di Europa League, il club portoghese solo una volta ha registrato tre pareggi di fila nella sua storia in competizioni europee (esclusi preliminari): tra il novembre 1988 e il settembre 1989.