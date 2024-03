Autore di un gol straordinario contro lo Slavia Praga, Leao conferma di star vivendo il suo miglior momento stagionale finora: “Mi sto trovando bene con gli attaccanti; i compagni mi aiutano a star tranquillo in campo”. "Ibra e Maldini mi hanno insegnato che il Milan è un club importante. In ogni match devi entrare al massimo per far vedere agli altri che è un club storico”. E sul futuro: “Sono milanista al 100%: orgoglioso di giocare per questa maglia”. Nel video l'intervista completa

