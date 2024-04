Milan, Tomori out con la Roma: i dubbi di Pioli

Mancano quattro giorni alla sfida di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. I rossoneri ospiteranno i giallorossi a San Siro giovedì 11 aprile e vengono da un momento molto brillante in campionato dove hanno ottenuto cinque vittorie consecutive. Per Pioli dubbi di formazione in difesa dove c'è l'assenza di Tomori, squalificato. Ballottaggio fra Kjaer e Thiaw per una maglia accanto a Gabbia

