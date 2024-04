Dopo aver raggiunto le semifinali nella scorsa Champions League, il Milan è arrivato ai quarti di una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal periodo tra il 2001-02 e il 2006-07 (sei stagioni di fila); i rossoneri non raggiungevano i quarti in un torneo europeo diverso dalla Champions League dal 2001-02, quando affrontarono – ed eliminarono – l'Hapoel Tel Aviv in Coppa UEFA.