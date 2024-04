L'allenatore giallorosso è riuscito a bloccare la fascia sinistra del Milan, impedendo a Theo Hernandez e a Leao di esaltarsi. Anche la scelta di Smalling, tornato finalmente in piena forma, ha inciso nella vittoria della Roma a San Siro. Dopo il derby, un'altra serata da ricordare per De Rossi

Una strada tracciata da De Rossi, con la visione di chi guarda lontano. Non era facile ripetersi dopo la partita perfetta nel derby. Invece, oltre al marchio di fabbrica dei tiri "Mancini" bis, l'allenatore ha aggiunto le soluzioni più adatte per contrapporsi alla forza di un Milan che arrivava da un ottimo momento. Le intuizioni tattiche che hanno permesso il capolavoro alla Scala del calcio, a cominciare dallo spostamento a destra di El Shaarawy, dinamico e a tutta fascia, per bloccare Theo Hernandez e Leao con la co-partecipazione di Celik e Cristante. Applicazione mirata proprio sulla fascia in cui il Milan era abituato a fare la differenza.