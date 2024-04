Torna Tomori dal 1', al centro Bennacer-Reijnders

Il Milan è al lavoro per la trasferta di Europa League contro la Roma. All'andata i rossoneri hanno deluso e dovranno cambiare pelle, anche se non cambieranno molti interpreti. Tornerà Tomori e giocherà dal primo minuto al fianco di Gabbia. In mezzo si va verso la coppia composta da Bennacer-Reijnders, in attacco Leao e Pulisic esterni con Loftus-Cheek in mezzo alle spalle di Giroud. Ascolta le news da Peppe Di Stefano, inviato a Milanello

