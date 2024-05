Ha realizzato la prima tripletta in carriera e ha aspettato la notte giusta per farlo. Ademola Lookman si è preso la scena nella finale di Europa League e ha steso il Bayer Leverkusen con tre gol, regalando all'Atalanta il primo trofeo europeo della sua storia. "Sono molto, molto contento. Stasera abbiamo scritto la storia, ce l'abbiamo fatta tutti insieme. Il trofeo tornerà con noi a Bergamo, è incredibile". L'attaccante nerazzurro ha ovviamente vinto anche il premio di MVP del match: "Questa è l'ambizione del club. L'anno scorso abbiamo vissuto una grande stagione e abbiamo conquistato la qualificazione in Europa. Adesso abbiamo vinto un trofeo insieme al mister. C'è stato un apporto fantastico da parte di tutti e questa notte festeggiamo".