La squadra bergamasca si è scatenata in albergo dopo la vittoria dell'Europa League a Dublino. È arrivata sulle note di Bob Marley e poi i giocatori hanno tirato fuori il repertorio italiano, con Gasperini e Percassi abbracciati a cantare 'We Are the Champions'

Una notte indimenticabile. L'Atalanta ha scritto un'altra pagina di storia, regalando all'Italia la prima Europa League e mostrando al continente intero un calcio spettacolare e vincente che ha fermato gli invincibili del Bayer Leverkusen. Un tripudio di emozioni raccontate dalle immagini di Bergamo e da Dublino, dove i festeggiamenti sono andati avanti per tutta la notte. Un trofeo atteso da 61 anni, coccolato per tutto il tempo da giocatori, allenatore, staff e dirigenti. Quando la festa si è spostato in albergo il primo a portare la Coppa è stato Koopmeiners, sceso dal pullman insieme ai compagni sulle note di Bob Marley. E la musica è stato un grande accompagnamento per celebrare la serata da sogno della Dea.

Gasp e Percassi cantano 'We Are the Champions' Nessuno si è risparmiato da canti e balli nel post-partita, un clima di euforia che ha coinvolto anche Gasperini e Percassi, scatenati in hotel sulle note di 'We Are the Champions' dei Queen. Un abbraccio tra i due che suggella un rapporto iniziato 8 anni e che ha portato al trionfo più grande, l'Europa League.

I giocatori cantano in hotel E poi è arrivato il momento dei giocatori, stanchi ma colmi di felicità per un'impresa che ha tirato fuori tutta la gioia dalle corde vocali. Da "Notti magiche" si è passati a "La notte vola", per finire a "Gli anni" degli 883: tutti in piedi a cantare (e qualcuno impegnato a riprendere col proprio smartphone, come Ederson) e rendere ancora più magica una serata che resterà scritta nei libri di storia.