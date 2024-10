La Lazio prepara la sfida di Europa League contro il Nizza, in programma domani alle ore 18.45: previste circa 6-7 novità di formazione di Baroni rispetto alla squadra che ha battuto il Torino domenica. Dubbio in difesa, con Patric che non è al 100%. A centrocampo, Vecino titolare al posto di Rovella. Previsti cambi anche in attacco. LE ULTIME