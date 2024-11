Solo 0-0 per la squadra di Baroni, ma fa discutere l'episodio accaduto al 74' nell’area del Ludogorets. Isaksen sposta il pallone e cade nel contatto con Marcus: non c'è il pestone, ma l'avversario entra in modo scomposto. Richiamato dal Var, Strukan rivede più volte l'accaduto e conferma la decisione dal campo: niente penalty per la Lazio. Isaksen nel post-partita: "Sono stato toccato allo stomaco e al piede. Per me era rigore, ma l'arbitro mi ha detto che era stato un contrasto troppo leggero"

GLI HIGHLIGHTS