La Lazio trova il Viktoria Plzen sul proprio cammino: niente euroderby con la Roma. Andata in Repubblica Ceca giovedì 6 marzo, ritorno all'Olimpico giovedì 13 (ancora da capire l'orario preciso, in attesa di comunicazioni dalla Uefa). In calendario Milan e Udinese prima dei due match di coppa. Il ds Fabiani: "Niente calcoli, ci toglieremo delle soddisfazioni" IL TABELLONE DELL'EUROPA LEAGUE

Niente euroderby: la Lazio giocherà gli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen, la squadra che nei playoff ha eliminato il Ferencvaros. Già sicure le date: andata in Repubblica Ceca giovedì 6 marzo, ritorno all'Olimpico giovedì 13 (ancora da capire l'orario preciso, in attesa di comunicazioni dalla Uefa). A Nyon si è definito il tabellone completo, quindi i biancocelesti sanno già che, in caso di passaggio del turno, ci sarà una tra Bodo/Glimt e Olympiacos, mentre in ottica semifinali le due big sono Ajax e Tottenham. Ma come si inserisce la doppia sfida col Plzen nel calendario biancoceleste? Si inizia col big match col Milan nel weekend dell'1-2 marzo in A, poi l'andata in Repubblica Ceca, dunque Lazio-Udinese in campionato e il match di ritorno. Milan- Lazio , weekend 1-2 marzo

, weekend 1-2 marzo Viktoria Plzen- Lazio , 6 marzo

, 6 marzo Lazio -Udinese, weekend 8-9 marzo

-Udinese, weekend 8-9 marzo Lazio -Viktoria Plzen 13 marzo

-Viktoria Plzen 13 marzo Bologna-Lazio, weekend 15-16 marzo

Fabiani: "Niente calcoli, ci toglieremo delle soddisfazioni" La reazione al sorteggio del club sono arrivate con le parole a Sky del ds Fabiani: "Niente derby? Ha sempre un fascino particolare, soprattutto in Europa. Arrivati a questo punto parliamo di tutte squadre importanti, sarà una doppia sfida veramente tosta, ho visto il Viktoria tante volte e sono una squadra quadrata. Noi stiamo facendo un ottimo percorso, l'allenatore sta facendo bene e ha a disposizione un gruppo che riesce a sopperire alle varie assenze. Calcoli? nessuno, dobbiamo scendere in campo per fare il massimo, tutte le partite vanno onorate per rispetto dei tifosi e delle competizioni nelle quali giochiamo. Lavorando con la massima onestà dico che ci toglieremo grandi soddisfazioni".

Che squadra è il Viktoria Plzen Da anni circola il suo nome nelle coppe europee, tanto che i precedenti con le italiane sono diversi, ben dodici negli ultimi anni. Non con la Lazio, però, che ha nello Sparta Praga l’unica avversaria ceca affrontata in competizioni europee; l’ultimo confronto risale agli ottavi di finale dell’Europa League 2015/16, in quel caso i biancocelesti furono eliminati con un punteggio complessivo di 4-1 (1-1 all’andata, 3-0 al ritorno). Per arrivare agli ottavi il Plzen ha eliminato il Ferencvaros, vincendo 3-0 il ritorno dopo il ko 1-0 dell'andata. Anche il ds Fabiani l'ha definita una squadra quadrata, tosta da sfidare. I singoli da tenere d'occhio: due dei tre giocatori con almeno tre gol e tre passaggi vincenti in questa edizione dell'Europa League vestono la maglia del Viktoria Plzen: Matej Vydra (due presenze in A con l'Udinese) e Pavel Sulc (entrambi tre gol e tre passaggi vincenti, come Edin Dzeko). Sulc, valutato 10 milioni di euro e di mestiere trequartista, è l'osservato speciale.