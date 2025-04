L'allenatore della Lazio nel pre-partita: "Siamo arrivati un giorno prima, abbiamo visto nevicare e sentito il freddo. Dobbiamo ritrovarci in una partita di grande mentalità, lottando su ogni pallone. Il controllo in situazioni così in cui non siamo abituati dobbiamo averlo così. Decisivo il ritorno? No, sarà una gara figlia di questa che è troppo importante e non dobbiamo pensare ad altro. Non bisogna mai perdere fiducia in se stessi e nella squadra, cosa che il gruppo peraltro non ha mai accusato"