Le pagelle di Bodo/Glimt-Lazio 2-0

In casa del Bodo/Glimt la Lazio perde l'andata dei quarti di Europa League: finisce 2-0 per i norvegesi. Un punteggio che poteva essere anche più pesante senza le parate di Mandas, il migliore nella squadra di Baroni. Il peggiore è Dia, insufficienti anche Hysaj, Pedro e Zaccagni. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Antonio Nucera

BODO/GLIMT-LAZIO, GOL E HIGHLIGHTS