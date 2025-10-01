Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il personaggio

La Dinamo Zagabria e l'Europa stanno scoprendo il talento di Monsef Bakrar

Valentino Della Casa
©Ansa

La rete contro il Fenerbahçe in Europa League conferma solo una cosa: questo attaccante ripescato dall'America sta facendo benissimo nella Dinamo Zagabria. Merito del nuovo imprinting del club (è tornato Boban) e forse di un torneo nel quale si era fatto notare, tra gli altri, anche uno come Zinedine Zidane

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ