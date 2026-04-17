il commento
Il Bologna ha dimostrato di saper stare in Europa
Il Bologna esce con l’Aston Villa ma chiude due stagioni europee con una certezza: sa stare a questo livello. Tra notti indimenticabili, vittorie, limiti e crescita, la squadra di Italiano ha costruito identità e consapevolezza. Ora il passo successivo è tornarci, con più profondità e ambizione
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