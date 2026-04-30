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Una squadra della serie C ucraina potrebbe giocare in Europa League

Marco Salami

Marco Salami

Si chiamano FK Chernihiv, stanno rischiando la retrocessione in C ma, contemporaneamente, sono arrivati in modo oltremodo rocambolesco in finale di Coppa d'Ucraina. Ai sedicesimi perdono ma vengono ripescati, poi passano tre volte di fila ai rigori senza mai segnare un singolo gol su azione. In semifinale l'apoteosi: zero tiri contro i 39 degli avversari! E se il 20 maggio battono i giganti della Dinamo Kiev giocheranno in Europa

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