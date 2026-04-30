Si chiamano FK Chernihiv, stanno rischiando la retrocessione in C ma, contemporaneamente, sono arrivati in modo oltremodo rocambolesco in finale di Coppa d'Ucraina. Ai sedicesimi perdono ma vengono ripescati, poi passano tre volte di fila ai rigori senza mai segnare un singolo gol su azione. In semifinale l'apoteosi: zero tiri contro i 39 degli avversari! E se il 20 maggio battono i giganti della Dinamo Kiev giocheranno in Europa
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider