Si chiamano FK Chernihiv, stanno rischiando la retrocessione in C ma, contemporaneamente, sono arrivati in modo oltremodo rocambolesco in finale di Coppa d'Ucraina. Ai sedicesimi perdono ma vengono ripescati, poi passano tre volte di fila ai rigori senza mai segnare un singolo gol su azione. In semifinale l'apoteosi: zero tiri contro i 39 degli avversari! E se il 20 maggio battono i giganti della Dinamo Kiev giocheranno in Europa