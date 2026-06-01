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l'intervista

Baldissoni: "Abbiamo creduto nel processo, senza mai perdere identità"

Silvia Vallini

L'amministratore delegato del Monza si gode le promozione in Serie A dopo solo una stagione in cadetteria: merito di una proprietà che ha sempre creduto nel lavoro della dirigenza. Ma il difficile arriva adesso. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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