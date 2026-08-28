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Europa League, calendario e partite Juventus: avversarie, date e orari

Europa League

La squadra di Spalletti è stata sorteggiata in Europa League con Real Sociedad e Az Alkmaar tra le squadre della prima fascia. Trasferta complicata col Celta Vigo e una in campo neutro con l'Hapoel Beer-Sheva, allo Stadium arriverà anche il Rennes

EUROPA LEAGUE, IL SORTEGGIO

Sorteggiato il percorso della Juventus per la fase campionato dell'Europa League 2026-27. I bianconeri erano inseriti nella fascia 1 e dalla stessa hanno pescato Real Sociedad (in casa) e Az Alkmaar (in olanda). Allo Stadium quello spagnolo sarà l'impegno sulla carta più complicato, considerando le sfide anche contro Rennes, Omonia Nicosia e Nec Nijmegen. Lontano da casa avrà un'altra iberica sulla sua strada, il Celta Vigo, e sempre in trasferta anche i match contro Ferencvaros e Hapoel Beer-Sheva, quest'ultima in programma in campo neutro: nei preliminari gli israeliani hanno giocato le gare casalinghe a Bucarest.

Le avversarie della Juventus

  • Real Sociedad (in casa)
  • Az Alkmaar (in trasferta)
  • Rennes (in casa)
  • Ferencvaros (in trasferta)
  • Omonia Nicosia (in casa)
  • Celta Vigo (in trasferta)
  • Nec Nijmegen (in casa)
  • Hapoel Beer-Sheva (in /trasferta)

Le date dell'Europa League*

  • 1^ giornata: 16-17 settembre 2026
  • 2^ giornata: 15 ottobre 2026
  • 3^ giornata: 22 ottobre 2026
  • 4^ giornata: 5 novembre 2026 
  • 5^ giornata: 26 novembre 2026
  • 6^ giornata: 10 dicembre 2026
  • 7^ giornata: 21 gennaio 2027
  • 8^ giornata: 28 gennaio 2027
  • Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
  • Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
  • Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
  • Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027 
  • Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte

* sono ancora da definire ufficialmente gli abbinamenti data-avversaria e gli orari delle gare

Il meccanismo dell'Europa League

Il sorteggio ha determinato per ogni squadra le 8 avversarie che incontrerà (due squadre pescate da ogni fascia), giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta. La classifica del girone unico, al termine della League Phase, determinerà chi accederà alla fase a eliminazione diretta: chi si piazza dal 1° all’8° posto avanza direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto in classifica dovranno giocare i playoff, quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate direttamente.

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