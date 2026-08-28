Sorteggiato il percorso della Juventus per la fase campionato dell'Europa League 2026-27. I bianconeri erano inseriti nella fascia 1 e dalla stessa hanno pescato Real Sociedad (in casa) e Az Alkmaar (in olanda). Allo Stadium quello spagnolo sarà l'impegno sulla carta più complicato, considerando le sfide anche contro Rennes, Omonia Nicosia e Nec Nijmegen. Lontano da casa avrà un'altra iberica sulla sua strada, il Celta Vigo, e sempre in trasferta anche i match contro Ferencvaros e Hapoel Beer-Sheva, quest'ultima in programma in campo neutro: nei preliminari gli israeliani hanno giocato le gare casalinghe a Bucarest.