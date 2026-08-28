La squadra di Spalletti è stata sorteggiata in Europa League con Real Sociedad e Az Alkmaar tra le squadre della prima fascia. Trasferta complicata col Celta Vigo e una in campo neutro con l'Hapoel Beer-Sheva, allo Stadium arriverà anche il Rennes
Sorteggiato il percorso della Juventus per la fase campionato dell'Europa League 2026-27. I bianconeri erano inseriti nella fascia 1 e dalla stessa hanno pescato Real Sociedad (in casa) e Az Alkmaar (in olanda). Allo Stadium quello spagnolo sarà l'impegno sulla carta più complicato, considerando le sfide anche contro Rennes, Omonia Nicosia e Nec Nijmegen. Lontano da casa avrà un'altra iberica sulla sua strada, il Celta Vigo, e sempre in trasferta anche i match contro Ferencvaros e Hapoel Beer-Sheva, quest'ultima in programma in campo neutro: nei preliminari gli israeliani hanno giocato le gare casalinghe a Bucarest.
Le avversarie della Juventus
- Real Sociedad (in casa)
- Az Alkmaar (in trasferta)
- Rennes (in casa)
- Ferencvaros (in trasferta)
- Omonia Nicosia (in casa)
- Celta Vigo (in trasferta)
- Nec Nijmegen (in casa)
- Hapoel Beer-Sheva (in /trasferta)
Le date dell'Europa League*
- 1^ giornata: 16-17 settembre 2026
- 2^ giornata: 15 ottobre 2026
- 3^ giornata: 22 ottobre 2026
- 4^ giornata: 5 novembre 2026
- 5^ giornata: 26 novembre 2026
- 6^ giornata: 10 dicembre 2026
- 7^ giornata: 21 gennaio 2027
- 8^ giornata: 28 gennaio 2027
- Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
- Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
- Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
- Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte
* sono ancora da definire ufficialmente gli abbinamenti data-avversaria e gli orari delle gare
Il meccanismo dell'Europa League
Il sorteggio ha determinato per ogni squadra le 8 avversarie che incontrerà (due squadre pescate da ogni fascia), giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta. La classifica del girone unico, al termine della League Phase, determinerà chi accederà alla fase a eliminazione diretta: chi si piazza dal 1° all’8° posto avanza direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto in classifica dovranno giocare i playoff, quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate direttamente.