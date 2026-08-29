Juventus-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il successo non semplice in casa del Frosinone, la Juventus va a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato affrontando allo Stadium il Parma. Gioca Boga dal 1' e non Alajbegovic. Lucumì al posto di Kelly. Davanti Kolo Muani. Cuesta si affida Britschgi, Touré e Lontani. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, David, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti
PARMA (4-3-3): Corvi; Del Prato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabé, Ordóñez, Keita; Britschgi, Touré, Lontani. All. Cuesta
Il calendario della Juve in Europa League
Cherubini: "Rosa giovane? Cerchiamo di raggiungere gli obiettivi"
"Tutti i tasselli non ci sono ancora, il dato sull’età media è relativo: vale se poi si riesce a raggiungere gli obiettivi stagionali. L’anno scorso ci siamo riusciti, ma non è detto che sia facile. In questi giorni chiuderemo l’allestimento della rosa. Non vogliamo vincere il premio per rosa più giovane, cerchiamo di raggiungere gli obiettivi"
Carnevali: "Ancora qualche giorno di mercato, nel caso ci siederemo e decideremo"
"Chi vuole stare alla Juventus deve voler stare qui, abbiamo ancora qualche giorno di mercato, non promettiamo nulla ma continuiamo tutti a lavorare. Nel momento in cui ci saranno opportunità buone ci siederemo tutti insieme e decideremo"
David Luiz: "Per me è una stagione molto importante"
"Per me questa stagione è molto importante, sono molto emozionato. Abbiamo iniziato vincendo la prima partita, adesso abbiamo la prima in casa. Questa stagione per me è la seconda chance per far vedere a tutti nel club, da Spalletti ai direttori, quanto sono motivato a vincere ogni partita e a far vedere il vero Douglas Luiz. Sono molto felice di essere qui"
Juve pronta per il riscaldamento
La formazione della Juventus in grafica
La formazione del Parma in grafica
Parma, le scelte di formazione
Cuesta si affida al trio Birtschgi, Touré e Lontani, Ordonez schierato a centrocampo con Keita e Bernabé. Drobnic in difesa in coppia con Troilo
Juventus, le scelte di formazione
Spalletti non manda in campo dal 1' Alajbegovic e gli preferisce Boga nel trio di trequartisti composto anche da Conceiçao e David. Kolo Muani riferimento più avanzato. In difesa gioca Lucumì e non Kelly
Juve, Spalletti in conferenza: "Sinner è il Maradona del tennis. Ci ha detto... "
In conferenza stampa Luciano Spalletti è tornato sulla visita di Jannik Sinner alla Continassa: "È stato qui praticamente tutta la settimana, ha parlato con tutti e siamo stati in palestra insieme". L'allenatore ha poi ripreso uno dei concetti di Jannik: "Bisogna focalizzarsi sul gesto, sulla scelta da fare per togliere la pressione del momento". E infine l'elogio: "Lui è il Maradona del tennis. Bisogna capire bene in profondità le cose che dice". Guarda il VIDEO
Sinner alla Continassa. L'elogio di Spalletti: 'È il Maradona del tennis'Vai al contenuto
Juve su Pape Sarr, chieste informazioni al Tottenham per il prestito
La Juventus vuole potenziare il centrocampo e sta pensando a Pape Sarr, centrocampista classe 2002. Dopo i problemi fisici di Khephren Thuram, infatti, i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo in mediana e vorrebbero e hanno chiesto informazioni al Tottenham per il prestito
Juve su Pape Sarr, chieste informazioni al TottenhamVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, David, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti
PARMA (4-3-3): Corvi; Del Prato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabé, Ordóñez, Keita; Britschgi, Touré, Lontani. All. Cuesta
Lo spogliatoio della Juve allo Stadium
Statistiche e curiosità
La Juventus ha vinto 28 partite di Serie A contro il Parma; nel massimo campionato, solo Roma (37) e Milan (30) hanno ottenuto più successi contro i gialloblù. Inoltre, i bianconeri hanno realizzato 103 gol contro il Parma, un bottino inferiore soltanto a quello della Roma (105).
Juve, il Parma la squadra contro cui ha disputato più gare casalinghe andando in gol
Il Parma è la squadra contro cui la Juventus ha disputato più partite casalinghe in Serie A tra quelle contro cui ha sempre trovato la rete in casa: 28 confronti interni in cui i bianconeri hanno realizzato almeno un gol.
La Juve punta alla seconda vittoria nelle prime due gare per la terza stagione di fila
La Juventus punta a vincere le prime due partite di Serie A per la terza stagione consecutiva, riuscendoci nel caso ogni volta con un allenatore diverso (Thiago Motta, Igor Tudor e Luciano Spalletti); per i bianconeri sarebbe la prima volta dal periodo tra il 1947 e il 1949 con due successi agli esordi con tre diversi tecnici sulla panchina.
Juve senza vittoria all'esordio in casa in 2 delle ultime 5 occasioni
Nonostante i due successi nelle ultime due stagioni, la Juventus ha mancato la vittoria all'esordio casalingo in Serie A in due delle ultime cinque edizioni (1 pareggio, 1 sconfitta), registrando lo stesso numero di passi falsi accumulati al debutto interno nelle precedenti 20 stagioni, ossia quelle disputate dal 2000 in avanti (1 pareggio, 1 sconfitta).
Parma, dal 2020-21 non perde le prime due di campionato
Il Parma ha perso la prima gara di questo campionato contro il Cagliari (0-1) e punta a evitare la sconfitta in entrambe le prime due giornate di Serie A, evento che non si verifica dalla stagione 2020/21, quando la squadra era guidata da Fabio Liverani.
Parma, una sola vittoria nelle ultime 21 alla prima stagionale in trasferta
Nelle ultime 21 stagioni di Serie A, il Parma ha vinto la prima trasferta stagionale in una sola occasione (1 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte). Tre di queste sconfitte sono arrivate proprio contro la Juventus, con un punteggio complessivo di 1-8.
I numeri sugli attacchi diretti effettuati dalla Juve
Nella prima giornata di Serie A 2026/27, la Juventus ha registrato il maggior numero di attacchi diretti (cinque) rispetto all'unico effettuato dal Parma. Inoltre, i bianconeri hanno completato otto sequenze di almeno 10 passaggi, un dato superiore soltanto a quello di cinque squadre (Udinese, Fiorentina, Frosinone, Lecce e Monza).
I numeri della Juve in fase difensiva
La Juventus ha registrato un PPDA (Passaggi avversari per azione difensiva) di 7.1 nella prima giornata di Serie A 2026/27, il valore più basso del campionato e indice della squadra che ha esercitato il pressing più intenso.
Conceiçao giocatore con più tocchi in area avversaria nella prima giornata
Nella prima giornata di Serie