"Per me questa stagione è molto importante, sono molto emozionato. Abbiamo iniziato vincendo la prima partita, adesso abbiamo la prima in casa. Questa stagione per me è la seconda chance per far vedere a tutti nel club, da Spalletti ai direttori, quanto sono motivato a vincere ogni partita e a far vedere il vero Douglas Luiz. Sono molto felice di essere qui"