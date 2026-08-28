OMONIA NICOSIA (4-4-2): Fabiano; Duverne, Coulibaly, Panagiotou, Belkovec; Ewandro, Andreou, Maric, Montnor; Diony, Tankovic. All. Berg



Campione in patria, la squadra cipriota deve ripartire senza il bomber Mmaee, ceduto in estate dopo i 25 gol realizzati nella scorsa stagione, e si vuole puntare sul tandem Diony-Tankovic in avanti. Il mercato (oltre a Diony) ha portato diverse novità, tra cui Montnor e Kakoullis dai connazionali dell'Aris Limassol e in più Satka, Duverne e Loic Nego. Quest'ultimo vanta un passato nella Primavera della Roma, mentre chi in Serie A ci ha giocato è Stefan Simic: giovanili con Genoa e Milan, poi ha vestito anche le maglie di Varese, Crotone e Frosinone