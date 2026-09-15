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Milan-Benfica, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League

Per l'esordio in Europa League di domani, mercoledì 16 settembre, con il Benfica (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252), Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio: in difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot che dovrebbero essere sostituiti da Musah e Jashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Cisse e Hutchinson. Le probabili formazioni di Milan-Benfica

AMORIM: "VOGLIAMO VINCERE"

Probabili Formazioni

Milan
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore centrale di destra
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
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Milan
Samuel Chukwueze
Samuel Chukwueze
esterno destro
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
centrocampista centrale
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
centrocampista centrale
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
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Milan
Omari Hutchinson
Omari Hutchinson
trequartista
Milan
Alphadjo Cissè
Alphadjo Cissè
trequartista
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Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante

La probabile formazione del Milan (3-4-2-1)

Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. All. Amorim

  • Diversi i cambi di Amorim rispetto all’ultima di campionato contro la Lazio
  • In difesa Terracciano sulla destra con De Winter e Pavlovic
  • Al posto di Modric e Rabiot, a centrocampo pronti Musah e Jashari
  • Sulla sinistra Bartesaghi prende il posto di Estupinan
  • Davanti Gonçalo Ramos, alle sue spalle confermato dal 1’ Cisse con accanto Hutchinson

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