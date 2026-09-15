Per l'esordio in Europa League di domani, mercoledì 16 settembre, con il Benfica (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252), Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio: in difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot che dovrebbero essere sostituiti da Musah e Jashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Cisse e Hutchinson. Le probabili formazioni di Milan-Benfica

AMORIM: "VOGLIAMO VINCERE"